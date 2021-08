Theo doet voor hoe je kleur in je zomer shaket: ‘Bij het maken van een goede cocktail komt echt iets kijken’

Zeeuwse wijnboeren duimen voor droog en zonnig najaar: ‘Het seizoen is te koud en te nat’

17 augustus EEDE - Vorst en overstromingen zijn de Zeeuwse wijnboeren nagenoeg bespaard gebleven. Toch is er schade. Door de schimmel ‘valse meeldauw’ is Ronald Blomme van De Biezenhof in Eede de helft van zijn druivenoogst verloren. ,,Wat ik nu nodig heb, is een warm en droog naseizoen, want 2021 is tot nu toe te koud en te nat.”