Theaters aan Zee is geen kleine speler meer

Slachtof­fer kopschopin­ci­dent bij Trekker­trek overspoeld met reacties, recherche zoekt camerabeel­den

16:26 OUD-VOSSEMEER - De recherche zoekt camerabeelden van het kopschopincident in Oud-Vossemeer waarbij Martijn Bevelander ernstig werd toegetakeld. De inwoner van Sint-Annaland werd 's nachts na afloop van het plaatselijke Trekkertrekfestival door drie mannen opgewacht en op zijn gezicht geslagen en geschopt. Hij raakte daarbij bewusteloos. ,,Ik heb heel veel reacties gehad naar aanleiding van het artikel in de PZC”, vertelt Bevelander. ,,Maar het leidt nog niet naar de daders.” Zijn bericht op Facebook, waarin hij getuigen oproept zich te melden, is al honderden keren gedeeld.