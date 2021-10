Theaterdirecteur Frans Lievens: ‘Dat negatieve imago heb ik wellicht over mezelf afgeroepen’

Hij heeft al enkele nachten nauwelijks geslapen. De noodopvang voor vluchtelingen die in allerijl moest worden ingericht in Studio A58, zijn evenementenhal in Middelburg, vergt het uiterste van Frans Lievens en zijn mensen. ,,Onvoorstelbaar wat er binnen een week allemaal kan gebeuren. We zijn er dag en nacht mee bezig geweest. In dit soort situaties haal ik niet meer dan twee uurtjes op een nacht, wat ik ook probeer. Dan lig ik te prakkiseren over alle dingen die moeten gebeuren. Mijn hoofd staat niet stil. Constant ben ik aan het appen en mailen.”