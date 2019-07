Theater over de criminele kant van Zeeland

Leerlingen van Mytyl­school De Sprienke in Goes halen vm­bo-diploma: ‘ongeloof­lijk trots!’

18:13 GOES - Vier leerlingen van mytylschool De Sprienke in Goes kregen woensdag hun vmbo basis- of kaderdiploma. En dat is bijzonder, want voor deze jongeren was het voorheen niet mogelijk om een volwaardig vmbo-diploma te halen.