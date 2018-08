'The Sisters Brothers' slotfilm van Film by the Sea

De film, die vanaf 18 oktober in de Nederlandse bioscopen draait, is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2011 van de Canadese schrijver Patrick DeWitt. Voor regisseur Jacques Audiard (in 2009 winnaar van de Gouden Palm met 'Un prophète') is het de eerste Hollywoordproductie.

De hoofdrollen zijn voor Joaquin Phoenix ('Walk the line', 'Her', 'Gladiator'), Jake Gyllenhaal ('Nightcrawler', 'Donnie Darko', 'Brokeback Mountain') en John C. Reilly ('The lobster', 'We need to talk about Kevin', 'Kong: Skull Island').