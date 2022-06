The New Page wil weer ‘knallen’ op het podium

Zanger, gitarist en violist Maarten Termont, basgitarist Emiel de Kam, drummer Elvin Marteijn en gitarist Niek Hulleman vormen samen The New Page. ,,We zijn begonnen in 1998, bijna 25 jaar geleden”, vertelt Hulleman. ,,Maarten en ik zaten al in een ander bandje en zijn toen samen met twee andere muzikanten deze band gestart.”

Drie van de vier leden komen oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen, maar inmiddels wonen ze allemaal in Middelburg en omgeving. ,,In Zeeuws-Vlaanderen waren er halfweg de jaren 90 veel jonge bandjes. Muziek leefde enorm en in mijn pubertijd ben ik ook besmet met het ‘muziekvirus’. We traden op tijdens zelfgeorganiseerde primitieve festivalletjes. Voor onze zanger, Maarten, ligt het iets anders. Hij maakte al muziek, toen ik nog met Playmobil speelde. Maarten is in de bekende Ierse pretfolkband ‘The Old Firm’ terecht gekomen en trad op de meest bijzondere plekken op. Onze band, The New Page, heeft altijd in de schaduw bestaan. Daarmee bedoel ik dat we lange tijd een slapende band waren. We deden bijvoorbeeld maar één optreden per jaar, op de kermis in IJzendijke.”