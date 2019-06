The Jane van Bril en Herman daalt in ranglijst beste restaurants ter wereld

De lijst met de vijftig beste restaurants - de World's 50 best restaurants, ook wel de Oscars van de culinaire wereld - wordt dinsdag 25 juni onthuld in Singapore. De organisatie heeft de zaken op nummer 51 tot en met 120 alvast bekend gemaakt. The Jane zakt naar 99 en blijft dus net bij de honderd beste restaurants horen. Vorig jaar daalde het ook, van 74 naar 89. In 2016 was The Jane de hoogste binnenkomer op 54. Restaurant Amber in Hong Kong, waar oud-Vlissinger Richard Ekkebus chef is, is dit jaar terug te vinden op 102. In 2018 stond het nog op 56.