The Green Bay koopt grond voor datacenter in Sloegebied

Bourgon­disch op zijn Zeeuws voor 800 man bij North Sea Port

20:51 VLISSINGEN - De nieuwsjaarsreceptie van North Sea Port vrijdag in de lasloods in Vlissingen had een gouden randje. Vorige week kon de fusiehaven een jaar na het huwelijk van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent ronkende groeicijfers op tafel leggen: een recordoverslag van ruim 128 miljoen ton. Op de receptiedag zelf tekende de top van het havenbedrijf een contract met The Green Bay, dat vier hectare in het Sloegebied koopt voor de bouw van een ‘groen datacenter’.