The Dirty Daddies spelen al tien jaar alle feesttenten plat: ‘Elke keer denken we: het kan nooit gekker dan dit’

Ze hebben meer publiek dan Bløf en Racoon bij elkaar, ze rijden het hele land door met een vrachtwagen vol buskruit en confetti én ze komen deels uit Zeeland: The Dirty Daddies. Wie zijn toch deze volgetatoeerde stuiterballen in witte pakjes?

,,Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Oud Gastel, laat je hoooooooren...”

De feesttent aan de Veerkensweg in de west-Brabantse plaats is nog niet zo lang open, dus verder dan wat geroezemoes bij de garderobe komt het niet. Het publiek moet eerst bier halen. Een beetje loskomen. Bovendien: die Groningse DJ is niet waarvoor ze komen. Alle krachten worden gespaard voor het optreden van half tien.

The Dirty Daddies dus. Wie wel eens op een festivalletje komt, van Overijssel tot Ovezande, kent ze ongetwijfeld. En ook bij veel bewoners van Schouwen-Duiveland zal er een lampje gaan branden: The Dirty Daddies, is dat niet van die gigantische vrachtwagen daarachter bij... En komt die zanger niet uit Haamstede? Inderdaad. Dat zijn ze.

Niet zomaar een coverband

The Dirty Daddies is een coverband. Maar niet zomaar een coverband. De band speelt, zogezegd, 120 nummers in 120 minuten. Van het ene is het refrein nog maar net afgelopen, of het andere wordt alweer ingezet. In ras tempo, alle stijlen door elkaar. Confetti, vuurwerk, lichteffecten. Eén grote chaos op een paar vierkante meter.

Daar is een uur voorafgaand aan het optreden niet veel van te merken in de kleedkamer in een weiland in Oud Gastel. The Dirty Daddies hebben net gegeten en liggen nu uit te buiken in een witte leren hoekbank. Drummer Jordy doet wat rek- en strekoefeningen, toetsenist Sun bestudeert de drankkast en de rest kijkt op zijn telefoon.

Volledig scherm Gitarist Hubrecht Eversdijk groeide op in Goes. © Peter Braakmann

Rock ‘n roll tijdens de pauzes

,,Zeeland...”, mijmert Hubrecht bij het zien van zijn ouwe krantje. ,,Ik ben er al sinds mijn zeventiende weg, maar ik zou zo weer terugwillen. Als ik bij mijn vader in Goes ben, denk ik altijd: wat een geluk om hier te wonen. Alles bij de hand, maar een paar minuten op de fiets en je zit midden in een compleet andere wereld. Kattendijke, Kloetinge... Gewoon vet mooi allemaal.”

Hubrecht was zestien toen hij gitarist werd in For The Alliance, een Schouws bandje waar Laurens achter het drumstel zat. De jongens speelden rock ‘n roll tijdens de pauzes op de middelbare school. Maar Hubrecht en Laurens wilden meer. De twee maakten uitstapjes naar andere bands en belandden uiteindelijk in de rockband Destine.

Van feesttenten naar AFAS Live

Destine was succesvol en niet zo’n beetje ook. De band scoorde hitjes, stond op Pinkpop en Lowlands, en ging op tournee door Europa, Amerika en Azië. Tot het moment dat, om in alle rust aan een nieuw album te werken, een pauze werd ingelast die uitliep op het einde van de band. Destine was klaar en de bandleden stortten zich op ander werk.

Maar ja, nu zat de Destine-crew werkloos thuis. Laten we een coverbandje beginnen, opperde Laurens, dan blijft iedereen lekker bezig. Hij nam Hubrecht en Jordy mee, en gaandeweg sloten zich nog vier gasten aan. The Dirty Daddies, zoals de toen nog kinderloze muzikanten zich noemden, speelden al gauw elke feesttent plat. Inmiddels zitten ze op meer dan honderd optredens per jaar. Tot in AFAS Live toe.

Nog meer vlammen, nog meer confetti

,,Tien jaar bestaan we nu”, zegt Hubrecht. Hij lacht. ,,Soms kan ik het zelf haast niet geloven. We deden dit echt gewoon voor de lol. Nooit om geld te verdienen, maar puur om een zo leuk mogelijke show neer te zetten. Dan maak je andere keuzes dan wanneer je het puur voor de centen doet. En dat slaat dus aan.”

Die keuzes, dat zijn de vlammen van soms zes meter hoog waartussen de muzikanten staan te spelen en de confetti die met kanonnen het publiek in wordt geblazen. Niet alleen de medleys zijn hysterisch, dat is ook de hele entourage. ,,Het werd elke keer gekker”, vertelt Hubrecht. ,,Meer vlammen, meer confetti. Nog meer vlammen, nog meer confetti. En het publiek vond het fantastisch.”

Op het podium van Concert at Sea

Op een zeker moment waren The Dirty Daddies geboekt voor een studentenfeest in Nijmegen. Voorafgaand aan het optreden ging de telefoon. Het was een boeker. ,,Hij zei dat hij was van Concert at Sea. Wow. Concert at Sea. Dat was precies de stap die wij wilden maken. Hij kwam kijken in Nijmegen en na afloop belde hij weer. Dat we mochten komen.”

Volledig scherm Voor The Dirty Daddies, met vooraan zanger Laurens Troost, is niets te gek. © Peter Braakmann

Sinds het concert op de Brouwersdam is niets meer hetzelfde. The Dirty Daddies staan op allerhande festivals, van Klomppop tot Zwarte Cross, mochten optreden tijdens RTL Late Night en hebben inmiddels zelfs eigen shows gehad. Eerst in Tivoli, later in AFAS Live. De shows waren stijf uitverkocht.

Aangetoond dat het anders kan

En dat voor een coverbandje. ,,En dat voor een coverbandje”, herhaalt Hubrecht. ,,Dat had tien jaar geleden niet gekund. Op coverbandjes werd altijd wat neergekeken. Maar wij hebben aangetoond dat het ook anders kan. Origineler. Wij spelen ook Proud Mary en We will rock you, maar dan totaal anders. Tegenwoordig wordt er minder neerbuigend over coverbandjes gedaan. Ik denk dat wij daar misschien wel iets in hebben veranderd.”

Inmiddels is de feesttent in Oud Gastel ook aardig volgelopen. De teammanager kijkt op zijn horloge. Showtime. Tijd om te knallen. De mannen nemen nog een laatste slok van hun wodkamix en staan op van de hoekbank. De concertkleding wordt gehaald en het tentdoek wordt dichtgetrokken.

Nog één shotje kokoslikeur

Na een half uur staan ze buiten. The Dirty Daddies in spierwitte pakjes, de hippe crew sokken hoog opgetrokken, de haren strak gestyled. De spanning neemt toe. Achterin de feesttent wordt een zwarte kist opengeklapt. Daar gaan alle telefoons in, op eentje na. Die ene wordt rechtop gezet met de omgekeerde camerafunctie aan. Nog één blik op de kapsels en - vooruit - nog één shotje kokoslikeur en dan gaan ze. In galop naar het podium.

Wat er dan gebeurt, valt eigenlijk met geen pen te beschrijven. De mannen knallen. En niet alleen de mannen. Binnen no-time worden er kilo’s confetti de lucht in geschoten en is er meer vuurwerk dan op menig oudjaarsfeestje. Proud Mary klinkt, maar ook Gangsta’s Paradise, Conga en Lang zal ze leven. Alles door elkaar.

Chauffeurs van Schouwen-Duiveland

En het publiek, dat is uitzinnig. Dorpsbewoners zijn het, waarvan opvallend veel vrouwen zich naar voren hebben gewurmd. Vrouwen met rugzakjes, vrouwen met zwierende aanstekers, vrouwen met kort pittige kapsels. Maar wat vooral opvalt: vrouwen in witte pakjes. Die gillen, elke keer als zanger Laurens naar voren springt.

,,Niet normaal hè?”, lacht Jan-Willem de Valk achter de coulissen. Samen met Johan van der Have en nog een kluitje chauffeurs brengen ze The Dirty Daddies met de befaamde witte vrachtwagen van hot naar her. Allemaal komen ze van Schouwen-Duiveland. Een erfenisje uit de begintijd van de band.

Volledig scherm Chauffeurs Jan-Willem de Valk (links) en Johan van der Have uit Oosterland. © Peter Braakmann

Kijken voor een grotere vrachtwagen

Jan-Willem doet dit nu vijf jaar. ,,En echt óveral waar we komen, is het feest. Doordeweeks werk ik in het beton, dus ik doe dit naast mijn werk. Het is hard werken, zeker. Soms moet je drie uur heen, drie uur terug. Of twee shows op een dag, ‘s middags in Utrecht en ‘s avonds in Raalte. En dan nog een paar uren sjouwen met al dat spul. Al dat vuurwerk, wat denk je. Maar ik doe het graag. Al zou ik het voor niks moeten doen.”

Precies hetzelfde zegt Johan. ,,Ik hou van muziek, ik ga graag naar festivals. Ik ken het wereldje een beetje. Maar zo hecht als de band is met de crew, dat is echt uniek. Wij horen er gewoon echt bij. En dat wil je ook, omdat ze zoveel energie geven. En ja, die gekkigheid, dat is natuurlijk prachtig. We zijn alweer aan het kijken voor een andere, nog grotere vrachtwagen omdat het allemaal nóg gekker moet.”

Gouden zonnebrillen, dikke bontjassen

Tijdens het korte gesprek is voor de coulissen weer van alles voorbij gekomen: ABBA, John Denver, Gloria Estefan, Tupac en The Cranberries. Van disco naar ballads naar dikke vette hiphop uit de jaren negentig, in nog geen minuut tijd. En het misstaat niet eens. Alles lijkt nog te kloppen ook.

In de zaal wordt gedanst, gedronken, gezongen en vooral: gelachen. Niet alleen door het publiek, voor wie het repertoire één groot feest der herkenning vormt, maar vooral ook door bandleden zelf. Met dan weer gouden zonnebrillen, dan weer dan weer dikke bontjassen. Gierend staan ze op het podium.

Volledig scherm Jawel: YMCA. © Peter Braakmann

In de pauze ploffen ze even neer

,,Inside jokes”, lacht Hubrecht als hij even later met zijn bandgenoten in de witte leren band is geploft. The Dirty Daddies hebben pauze. Dat mag ook wel, na een uur alles van zich te hebben gegeven.

,,Ach”, relativeert Laurens, met een drankje aan zijn mond, ,,of je werkt acht uur op een dag, of je doet dit twee uurtjes. Ik denk dat de gemiddelde stratenmaker harder werkt dan wij. Wij hoeven op een showdag verder niet veel te doen. Toch geweldig om op deze manier je brood te kunnen verdienen? Met een geweldige crew die ervoor zorgt dat alles tot in de puntjes is geregeld, elke keer weer.”

Mensen als René de Dreu

Nee, dat hadden ze vroeger nooit kunnen bedenken. Maar de basis die in Zeeland werd gelegd, was wel goed, vertelt Hubrecht. ,,Wat voor mij altijd heel belangrijk is geweest, zijn de mensen die zorgden dat kinderen muziek konden maken. Iemand als René de Dreu, bijvoorbeeld, die talentenjachten organiseerde. Zulke mensen maken dat je van optreden naar optreden leeft. En dat is precies wat je als jonge muzikant nodig hebt.”

Poppodium De Piek in Vlissingen wordt genoemd, en Brogum in Zierikzee. ,,Daar kreeg je het gevoel dat het best eens iets zou kunnen worden”, vertelt Laurens. ,,En dat vertrouwen heb je nodig. En mensen als Ad en Nellie Bakker, die ons lieten oefenen in een grote schuur in Haamstede. Zelfs nog een busje voor ons kochten. Dat is gewoon heel bepalend geweest voor mij, en voor heel veel muzikanten meer.”

Pinkpop of Lowlands

The Dirty Daddies draaien als een trein. De band speelt meer dan honderd keer per jaar, door het hele land en maakt muzikale uitstapjes naar Duitsland en België. Een soort schoolreisjes, noemt Hubrecht dat. Waar het eindigt, hij heeft geen idee. ,,We denken elke keer: dit zal wel de max zijn, gekker dan dit wordt het nooit. Maar telkens staan we toch weer op grotere podia, voor nog meer mensen. Het kan niet op.”

Een keer Pinkpop of Lowlands, dat lijkt Laurens wel leuk. ,,Maar of de organisatoren dat willen, weet ik niet. Aan de andere kant: why not? We staan voor zoveel verschillende soorten publiek. We zijn nog nooit uitgejouwd.”

Volledig scherm Zo'n beetje heel festivallievend Nederland moet The Dirty Daddies onderhand wel eens live hebben gezien. © Peter Braakmann

De laatste slokjes bier

En dat voor een coverbandje, Hubrecht herhaalt het nog maar eens. ,,We zijn echt trots op wat we hebben bereikt. En we zouden het misschien best kunnen hoor, eigen muziek maken. We hebben al één keer een eigen nummer gemaakt. Klonk best goed. Maar het is niet onze ambitie. Wat we nu doen, is leuk.”

De teammanager kijkt weer op zijn telefoon. De mannen knikken. Ja, het is tijd. Ze gooien hun laatste slokjes bier achterover, werpen nog een vluchtige blik op hun telefoons en staan op uit de witte bank. Nog één uurtje knallen, en dan kan Oud Gastel gaan slapen.

Quote Soms kan ik het zelf haast niet geloven Hubrecht Eversdijk