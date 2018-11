The Big Smile wint Logistiek Prijs Zeeland

The Big Smile is een startup en heeft een vernieuwende techniek ontwikkeld om resterende droge bulklading uit de hoeken en spanten van zeeschepen te krijgen. Het familiebedrijf mocht de prijs in ontvangst nemen na stemmen van het publiek. The Big Smile scoort het beste op de criteria innovatie, belang voor Zeeland en impact in de logistieke keten. Het Zeeuwse familiebedrijf wint een geldbedrag van € 5000,- ter besteding aan hun innovatie. De andere twee genomineerden waren MijnContainerDienst en MVH Logistics.