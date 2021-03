Testlocatie in Vlissingen sluit deuren vanwege mogelijke storm

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Stapvoets over de vlucht­strook, op zoek naar een uitgetufte Chocotoff met mijn kroon erin

9 maart Het spookte al een poosje door mijn hoofd. Dat ik me ineens ging afvragen hoe mijn ouderlijk huis erbij staat, het internet afspeurde naar oud-klasgenoten en droomde over lang vergeten speelveldjes. En zo stapte ik vorige week in de auto, voor een trip down memorylane in mijn geboorteplaats met de alleszeggende naam Helmond.