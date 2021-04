Testevenementen in Zeeland, hoe werkt dat?

MIDDELBURG - April is testmaand voor de Rijksoverheid. Een test of bijvoorbeeld theaters, zwembaden, musea, speelhallen, pretparken of voetbalstadions weer open kunnen. Dinsdag presenteerden drie betrokken ministeries een lange lijst van plekken die in april één of meerdere dagen open kunnen. Ook in Zeeland zijn er testlocaties.