Testen mág, maar moet niet meer voor iedereen

En hoe zit het dan met kwetsbare mensen?

,,Omdat zij een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden is voor deze groep nog wel een PCR-test nodig. Dat geldt ook voor mensen die in groepen bij elkaar in een instelling wonen omdat daar de kans op verspreiding groot is. Denk aan tehuizen met ouderen, dagbestedingslocaties en gezinsvervangende tehuizen. Ook de zorgmedewerkers in die instellingen en mantelzorgers van bewoners moeten zich laten testen bij klachten of na een nauw contact met iemand met corona. Grote instelling doen dan zelf, maar het kan ook via de GGD.”