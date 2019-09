Testcentrum voor getijdenturbines ruim een jaar vertraagd

Update 12.45 uur | Video Ongeluk bij Verbrugge Terminals - één persoon naar ziekenhuis

12:46 NIEUWDORP - De hulpdiensten zijn vanmorgen met spoed uitgerukt voor een incident bij Verbrugge Terminals, in het havengebied Vlissingen-Oost. Er is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.