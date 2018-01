Testcentrum getijdenenergie Grevelingendam gaat dit jaar open

MIDDELBURG - In oktober moet het Tidal Technology Center - een testlocatie voor getijdenenergie - in de Grevelingendam operationeel zijn. Het provinciebestuur heeft daarvoor deze week 2,5 miljoen euro overgemaakt. In april, als het stormseizoen voorbij is, begint de bouw.

Tegelijk is ook 950.000 euro beschikbaar gesteld aan Scalda, voor een MBO DeltaLab en een Centrum voor innovatief vakmanschap Wind op Zee. Daar worden studenten geschoold onder meer in het onderhoud van windmolens op zee.

Met beide faciliteiten wil Zeeland vooroplopen, in West-Europa en zelfs wereldwijd.

,,Het Tidal Technology Center is straks de enige plek ter wereld waar de technologie om energie uit water op te wekken op een betaalbare manier kan worden getest", zegt initiatiefnemer Ferdinand Dees. Hij gaf vrijdagochtend in het provinciehuis in Middelburg een toelichting op zijn plannen. Willem den Ouden van HZ University of Applied Sciences en Véronique van de Reijt van Scalda deden dat over de nieuwe opleidingen voor water, wind en energie.

Grevelingendam

De totale kosten voor het TTC bij de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam bedragen 30 miljoen euro. Maar met de eerder afgesproken financiële injectie van de overheid kan Dees nu haast maken. In april gaat de spa de grond in, zodat het TTC in oktober letterlijk en figuurlijk kan gaan draaien. Het wordt de eerste locatie ter wereld waar op land, dus zeer bereikbaar, op grote schaal getijdenturbines kunnen worden getest. Dees: ,,We staan op een keerpunt. Als we nu doorpakken, kunnen we leidend worden in deze industrie. We hebben de technologie en de reputatie, maar het kan niet zonder investeringen van de overheid."

Quote We staan op een keerpunt. Als we nu doorpakken, kunnen we leidend worden in deze industrie. Ferdinand Dees

De ambities van HZ en Scalda zijn nauwelijks minder. Ze willen studenten opleiden op gebied van watertechnologie en energietransitie, waarbij met name Scalda zich richt op Wind op Zee. Ook technici die nu nog werken in de olie- en gasindustrie, kunnen worden omgeschoold. Daarvoor komt in Zeeland een Centre of Expertise Delta Technology en het Field Lab Zephyros. Die zitten niet op vaste locaties. Studenten doen hun kennis op bij de instituten die daarover beschikken, tot in Duitsland, Denemarken en Engeland aan toe, en ze testen die bij bedrijven. ,,Maar dat gaan we wel vanuit Zeeland regisseren", aldus Den Ouden.