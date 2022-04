Test je kennis: wat weet jij over Racoon?

OM eist tbs met dwangver­ple­ging tegen overvaller Jumbo

MIDDELBURG -Als alles meezit, krijgt de 25-jarige A. R. uit Goes die verdacht wordt van de overval die mei 2021 plaatsvond op de Jumbo-Foodmarkt in zijn woonplaats over twee weken te horen wat zijn vonnis is.

11 april