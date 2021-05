Tess (12) is het gezicht van de Kinderjury van de Kinderboekenweek: ‘Van lezen leer je heel veel’

video Harde Leerschool stoomt jongeren klaar voor werk: ‘Zeeuwen zijn bikkels, dus een goede doelgroep’

18:54 MIDDELBURG - Staatssecretaris Raymond Knops ontmoet bij rugbyclub Oemoemenoe in Middelburg zijn oude legermaat Ray Klaassens, bekend van tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Het leger vormde hen tot mannen met verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. En dat is precies waarom ze een nieuw project steunen dat Zeeuwse jongeren die werkloos zijn of in de bajes zitten, met hulp van rugbytraining klaar gaat stomen voor de arbeidsmarkt: De Harde Leerschool.