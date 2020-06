Tesla-schip naar Vlissingen voor reparatie na botsing met gastanker

compensatie marinierskazerne Snelle Zeeuwse trein cruciaal voor slagen plannen

20:31 VLISSINGEN - Zie je wel, zullen de mariniers zeggen. Die Wientjes vindt het ook. Zeeland ís ver weg. ,,Bijna twee uur reizen per intercity tussen Vlissingen en Rotterdam is feitelijk een psychologische barrière”, is te lezen in het compensatiepakket voor het afblazen van de marinierskazerne. Een snellere treinverbinding met de Randstad - vanaf eind 2021 - maakt onderdeel uit van dat pakket. De ironie wil dat de mariniers met hun weigering naar Vlissingen te verhuizen, Zeeland beter bereikbaar maken.