Tesla Model 3 ook in Zeeland het bestverkocht

Van de 12.062 nieuwe verkochte Tesla Model 3's, zijn er in Zeeland vorig jaar 187 op kenteken gezet. De Toyota Aygo volgt met 148 exemplaren op plaats twee, op de voet gevolgd door de Nissan Qashqai (141). Dat blijkt uit cijfers van Bovag, op basis van gegevens uit het kentekenregister van de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Nergens in ons land is het autobezit zo groot als in Zeeland. Op elke twee Zeeuwen rijdt er één personenauto rond. Ofwel: ruim 210.000 stuks. Dertigduizend meer dan vier jaar terug. Het meest verkochte automerk is Opel, met 586 nieuwe exemplaren. Toyota (505) en Volkswagen (472) volgen op respectievelijk een tweede en derde plaats.

Duits domineert

De top-10 van meest voorkomende modellen in de provincie wordt gedomineerd door Duitse merken. Middenklasser Volkswagen Golf voert het lijstje aan met 6.800 stuks. De Opel Corsa en Volkswagen Polo volgen met 5.400 en 4.961 exemplaren. Ook in het lijstje van populairste merken domineren Volkswagen (22.027) en Opel (19.302), gevolgd door Ford (16.265).

Steeds meer Zeeuwen stappen in een hybride of elektrische auto. Werden in 2018 nog 529 volledig elektrische auto’s op naam gezet. Afgelopen jaar was dat met 1.191 ruimschoots verdubbeld. Ook het aantal hybride auto’s nam een vlucht, van 4.187 in 2018 naar 5.015 vorig jaar. Ook het aantal benzineauto’s is toegenomen, van 173.843 naar 176.115. Diesel en lpg laten een duidelijke daling zien.

Laagste aantal in 10 jaar

In totaal zijn vorig jaar in Zeeland 5.656 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Het laagste aantal in tien jaar tijd. En bijna 850 exemplaren minder dan een jaar eerder. Toen kwam de teller nog uit op 6.505 nieuwe auto’s. Opvallend, aangezien landelijk het aantal nieuwe auto’s de afgelopen drie jaar juist is toegenomen. Met vorig jaar 446.114 exemplaren.