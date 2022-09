Terwijl het eerste Scheldewater de polder in loopt, buigt de Raad van State zich over de Hedwige

Manuela Kriekaard wint NK Oesterste­ken: voor het eerst gaat een vrouw door naar de internatio­na­le wedstrijd in Ierland

Voor het eerst in tien jaar heeft een vrouw het NK Oestersteken in Yerseke gewonnen. Manuela Kriekaard van 1401 Lunch & Brood in Wemeldinge versloeg maandag haar dertien mannelijke tegenstanders, inclusief vijfvoudig winnaar Joost Deurloo.

12 september