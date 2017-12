Teruglezen: relatief rustige jaarwisseling in Zeeland

Schrappen van vreugdevuur in Krabbendijke ging met pijn in het hart

30 december KRABBENDIJKE - Ton Kramer, één van de organisatoren van het vreugdevuur in Krabbendijke, windt er geen doekjes om. ,,Het is klote dat we hebben moeten besluiten om het niet door te laten gaan. We hebben het over een traditie die meer dan honderd jaar oud is.''