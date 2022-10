Terugblik op megaplof Middensluis: ‘We geloofden de springmeester op zijn blauwe ogen’

column wendy wagenmakers Zelfs van een vinvis kijken we in Zeeland amper meer op

Veertig weken zwanger was ik toen ik op een koude decemberdag met mijn kinderen stond te staren naar een dode potvis op het strand van Domburg. De potvis die zo nodig Pieter moest worden genoemd. Het was triest om te zien: het dode dier met zijn neus tegen de paalhoofden, de mensen die poseerden met het veertien meter lange lijk, het water dat steeds roder kleurde. Ik vroeg me wat me bezielde om er naartoe te gaan.

7:00