Terug naar school: ‘Het is even wennen, maar ik ben blij dat ik mijn vrienden weer zie’

Explosieve groei van de bijstand verwacht op Walcheren. Boosdoener: de coronacri­sis

17:36 VLISSINGEN - Orionis verwacht dat dit jaar 750 tot duizend mensen extra bij de drie Walcherse gemeenten aankloppen voor een bijstandsuitkering. Dat zijn volgens de regionale sociale dienst mensen die voor de coronacrisis vooral actief waren als flexwerker of een tijdelijk contract hadden. Zij raakten of raken door de virusuitbraak en de gevolgen daarvan hun werk kwijt en kunnen in veel gevallen geen beroep doen op de WW.