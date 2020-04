Terreurverdachte uit Kapelle mag zieke dochter niet zien en blijft in de cel

Zeeuwse huurwonin­gen in vrije sector goedkoper

18:52 VLISSINGEN - De prijzen voor Zeeuwse huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste drie maanden van dit jaar flink gedaald. Begin 2019 betaalden huurders in de provincie nog gemiddeld 12,94 euro per vierkante meter. Inmiddels is dat 11,82 euro.