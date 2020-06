Terrassen in Zeeland zijn weer open: ‘Die leegte was onwerkelijk’

video Drukte op Zeeuwse stranden ‘gezellig, maar beheers­baar’, ook Belgen komen niet massaal

31 mei VLISSINGEN - De zon schijnt volop, er staat een lekker windje ter afkoeling, en dan is het ook nog eens een feestdag. Je zou dus verwachten dat de Zeeuwse stranden weer vol zouden liggen. Toch zijn er volgens de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) ‘geen signalen’ dat het gevaarlijk druk is op recreatieplaatsen. In de grensplaatsen Hulst en Sluis is ook geen sprake van overmatig veel Belgenbezoek.