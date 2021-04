Terrassen in Zeeland stromen snel vol: ‘Al gaat het sneeuwen, dan nog blijven wij hier zitten’

Bastiaan, Floor, Feline en Lize Krips uit Utrecht zitten te smullen van kroketten op brood en salades op het terras van Hector in Zierikzee. ,,We liepen hier gisteren al langs en zeiden tegen elkaar: als we morgen ergens kunnen lunchen, doen we het hier. De kussens op de stoelen zagen er zo lekker uit”, zegt Floor. ,,We hebben alles besteld. Wijn en kroketten, alles wat normaal gesproken thuis niet mag.” Bastiaan vindt het een luxe dat hij weer een terrasje kan pakken. ,,Ik heb me erop verheugd. We gaan nog even shoppen en daarna weer even naar het terras voor een borreltje. We hebben wat in te halen, dus dan maar gelijk twee keer op één dag.”