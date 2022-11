Terrasrijder Renesse verdacht van poging tot moord: ‘Jeroen, ik maak je dood’, schreeuwde John D. tegen kroegbaas

‘Ik ga iedereen doodmaken, Jeroen’

John D. was niet bij de zitting aanwezig. Zijn advocaat Cornélie Geijtenbeek vroeg om de voorlopige hechtenis van haar cliënt te schorsen, zodat D. de feestdagen bij zijn familie kan doorbrengen. De rechter wees dat verzoek af. Geijtenbeek zei dat D. tijdens de inhoudelijke behandeling een verklaring zal afleggen over wat er in Renesse is gebeurd.

D. is geen onbekende in Renesse. De Zuid-Hollander, die in 2017 in België tot een jaar cel werd veroordeeld voor een geweldsdelict, was in het verleden portier bij De Zoom, Pinky’s en Club Four in Renesse. De voormalige kickbokser was al langer niet meer welkom in Renesse.