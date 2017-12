Terra Maris aast op 'Zeeuwse'potvis

DOMBURG - Natuurmuseum Terra Maris en de University College Roosevelt in Middelburg hebben de krachten gebundeld om de 'Zeeuwse' potvis naar de provincie te halen. Maar Naturalis vindt het nog te vroeg om daar een besluit over te nemen.

De potvis spoelde vorige week vrijdag op een paar kilometer afstand van Terra Maris aan. In de aquariumzaal van het museum is genoeg ruimte voor het enorme skelet.

Elk in Nederland gevonden walviskadaver wordt onderdeel van de Rijkscollectie en Naturalis Biodiversity Center bewaart die collectie. Naturalis is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum in Leiden.

Als de botten van de 13,5 meter lange potvis naar Zeeland komen, zal de portemonnee getrokken moeten worden. Volgens Terra Maris-directeur Sven van Rijswijk zijn ook het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de provincie enthousiast over het idee. Van Rijswijk hoop maandag meer te horen over de mogelijkheden die Naturalis ziet.

Skelet

,,In sommige gevallen kan besloten worden een skelet in bruikleen te geven, bijvoorbeeld aan andere musea die het graag willen tentoonstellen. Dit gebeurt alleen als de rijkscollectie al over voldoende exemplaren van de soort beschikt, en hangt af van een verschillende voorwaarden. Naturalis zet het skelet in principe niet op, maar de onderdelen worden los in de collectie bewaard. Op die manier is het skelet dus nog niet geschikt om tentoongesteld te worden. Dit opzetten is vrij prijzig en zal niet door Naturalis gefinancierd worden'', laat hoofd collectiebeheer Christel Schollaardt weten. Vanwege de kosten is het volgens Van Rijswijk zaak dat alle Zeeuwse partijen samenwerken.

De potvis is afgelopen week in Harlingen ontleed. Daarmee is het werk nog lang niet klaar. De beenderen moeten eerst maanden in een tank met heet water weken om al het vlees en vet los te weken. ,,Het is dus nog niet duidelijk of het skelet uiteindelijk kan worden uitgeleend aan een andere instantie. Daarvoor is het nog te vroeg om een besluit te nemen'', aldus Naturalis.

Ameland