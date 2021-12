Terneuzense barbecuefabrikant Yakiniku brengt nieuw kookboek uit: ‘De lezer moet iets bijleren’

Spareribs met black garlic glaze. Of côte à l’os met béarnaise. Japanese Grill staat boordevol recepten. Het boek is de opvolger van het vorig jaar uitgegeven Sichirin. ,,We zijn al toe aan de tweede druk. Het boek is vertaald in het Engels, Duits en Italiaans”, zegt Frederic Kole, eigenaar van Yakiniku. In het tweede boek ligt de focus op de kamado, de bekende eivormige keramische barbecue. ,,De lezer leert over de verschillende gebruikstechnieken. Je kunt op dit model op dertig graden roken, maar ook een pizza bakken op 300 graden. We vertellen ook meer over geschiedenis van de Japanse eetcultuur.”