Terneuzense (44) die haar dochters drogeerde en liet misbruiken vandaag voor de rechter

Het blijft druk met coronapa­tiën­ten op Zeeuwse ic's

16 november GOES / TERNEUZEN - Het aantal coronapatiënten op de intensive care van de Zeeuwse ziekenhuizen is de afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven. In Goes liggen sinds vorige week minder patiënten op de verpleegafdeling buiten de ic. In Terneuzen juist meer, ook uit de eigen regio.