Terneuzense (44) die haar dochters drogeerde en liet misbruiken staat vandaag voor de rechter

Al 270 coronapa­tiën­ten verpleegd in Zeeuwse ziekenhui­zen tijdens tweede golf

16 november GOES / TERNEUZEN - De een kan na een paar dagen weer naar huis, de ander ligt er al weken. Sinds het uitbreken van de tweede golf hebben de twee Zeeuwse ziekenhuizen zo’n 270 coronapatiënten verpleegd. Vandaag lagen er nog 19 mensen met een corona-infectie in Goes en even zoveel in Terneuzen.