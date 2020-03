Terneuzens echtpaar mag in Italië nog altijd niet van cruiseschip af; ‘moed houden’

Tal van passagiers zijn al van boord. Amerikanen konden vrijdag in Marseille het schip verlaten, waarna de Costa Luminosa van vrijdag op zaterdag naar Savona in het noorden van Italië is gevaren. Denen, Finnen en een grote groep Spanjaarden konden daar vandaan huiswaarts keren. Voor de Nederlanders is zondagavond nog altijd geen oplossing gevonden.

Wat er speelt? Adri heeft geen idee. ,,We hebben van Costa een brief gekregen waarin niets staat. Ja, dat ze goed voor ons zullen zorgen en in overleg zijn met de autoriteiten. Maar wanneer we weg mogen? Geen idee.” Persbureau Reuters meldt dat 36 mensen aan boord van de Costa Luminosa besmet zijn met het coronavirus. ,,Wij weten daar niets van, want ons is dat niet verteld", geeft Adri aan.

In hut blijven

Adri en zijn vrouw Matilde moeten in hun hut blijven. Eten wordt voor de deur gezet. Zij mogen geen contact hebben met medereizigers. De onzekerheid is groot, maar ‘we zitten met z'n tweeën wel veilig’, stelt Adri in alle nuchterheid. Ze zouden op eigen houtje wel van boord mogen, weet hij, maar dan is het risico volledig voor hen. ,,Dat gaan we natuurlijk niet doen, zeker niet in het noorden van Italië waar zoveel mensen aan het virus overlijden.”

De cruise aan boord van Costa Limonosa begon eind februari in Florida. De laatste stop waar de passagiers van boord mochten, was Puerto Rico. Dat is twintig dagen geleden. Andere havens wilden niet meer dat mensen aan wal gingen vanwege een mogelijk besmettingsgevaar. Adri die sinds 2005 met zijn vrouw al zo'n twintig cruises maakte: ,,We willen zo snel mogelijk veilig terug naar huis, maar hoe en wanneer, het is volstrekt onduidelijk. We houden de moed er maar in.”