Terneuzenaren vrijgesproken na fatale healingsessie in IJzendijke

Terneuzenaren Mike L. (39) en Sander J. (38), voormalig eigenaren van de Iboga Farm in IJzendijke, hebben geen schuld aan het overlijden van Jeffrey van den Hoek(34) in 2019. De rechtbank heeft beide mannen donderdag vrijgesproken. Ook krijgen ze geen straf voor het verstrekken van het verboden middel DMT.

Tegen L. en J. had het Openbaar Ministerie twee weken geleden 240 uur taakstraf geëist. Volgens de rechter hebben beide mannen er alles aan gedaan om Van den Hoek te redden en hebben ze hem niet in hulpeloze toestand achtergelaten, zoals het OM hen verweet. De rechter vindt dat L. en J. geen straf moeten krijgen voor het verstrekken van het verboden middel DMT. ,,De redelijke termijn is verstreken en ze zijn met het verlies van hun bedrijf en de impact die de dood van Van den Hoek heeft veroorzaakt al genoeg gestraft”, zei de rechter.

Jeffrey van den Hoek overleed drie jaar geleden nadat hij op de Iboga Farm in IJzendijke had meegedaan aan een zogeheten Warrior Retreat, die door L. en J. was georganiseerd. Tijdens zo’n driedaagse sessie krijgen deelnemers in meerdere ceremonies ‘plantmedicijnen’ toegediend met het doel om hun persoonlijke ontwikkeling te beïnvloeden. L. en J. gebruikten daarbij meerdere, geestverruimende stoffen, waaronder ayahuasca en changa die de in Nederland verboden stof DMT bevatten.

Van healingsessies is bekend dat ze sommige mensen kunnen helpen bij het doorbreken van een verslaving of andere slechte gewoonte. J. en L. hadden er door hun verslavingsverleden goede ervaringen mee.

Van den Hoek meldde zich op 23 september 2019 op de Iboga Farm, maar na de intake nog niet volledig toegelaten tot de retreat. Hij vertelde dat hij twee dagen eerder een slaapmiddel en drugs had gebruikt. De volgende dag sloot Van den Hoek alsnog aan. De twee drankjes die hij nam, vielen verkeerd. Van den Hoek werd onrustig en agressief.

L. probeerde hem met praten te kalmeren, maar dat lukte niet. Buiten escaleerde het en kwamen beide mannen in een worsteling terecht. L. werd naar eigen zeggen aangevallen en kreeg klappen op zijn schedel en ribben. Met hulp van J. en een andere deelnemer hielden ze Van den Hoek in bedwang en bonden ze hem samen vast aan polsen en enkels.

Binnen verloor Van den Hoek het bewustzijn, waarna L. en J. probeerden te reanimeren. Zonder 112 te bellen, brachten ze de Utrechter naar het ziekenhuis in Oostburg. Van daaruit werd Van den Hoek naar het ziekenhuis in Gent gebracht. Artsen konden hem niet meer redden.

Achteraf bleek dat Van den Hoek toch nog andere drugs had gebruikt, wat in combinatie met een healingsessie verboden is en heel gevaarlijk kan zijn.

