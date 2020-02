Terneuzen verrast door besluit tot eenhoofdige leiding North Sea Port

Windhoos trekt over Bruinisse: ‘Het was zeer beangsti­gend, alsof een vrachtwa­gen het huis binnen reed’

21:05 BRUINISSE - Een windhoos die donderdagavond over Bruinisse trok heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd. In drie straten in het vissersdorp waaiden dakpannen van het dak. ,,Het was heftig. Het gebulder en geweld dat over ons heen kwam was beangstigend", laat Marianne Ketting-van Der Goot weten. Een stuk of tien dakpannen van haar woning kwamen naar beneden.