Terneuzen moet op zoek naar alternatieven voor lege winkelpanden: ‘Als ik door de Noordstraat loop en zie wat er verdwenen is, dan doet dat pijn’

Ondernemend Terneuzen, detailhandel, horeca en vastgoedeigenaren filosofeerden dinsdag op uitnodiging van het Kadaster in hotel L’Escaut in Terneuzen over wat te doen aan de leegstand.

Dat Terneuzen een te groot winkelgebied heeft, is voor wethouder Jack Begijn wel duidelijk. ,,We hebben gewoon te veel vierkante meters detailhandel. Het is onze bedoeling het overschot aan winkeloppervlak weg te halen. We krijgen dat nooit meer gevuld”, erkent Begijn. ,,Als ik door de Noordstraat in Terneuzen loop en zie wat er allemaal verdwenen is, dan doet dat pijn. Ik ben een geboren en getogen Terneuzenaar. Ik liep daar al als klein jongetje. Natuurlijk is dat droefgeestig.”