Terneuzen loopt vooruit op een landelijk actieplan van Sportvisserij Nederland

Terneuzen werd afgelopen zomers een paar keer opgeschrikt door massale vissterfte. In de Otheense Kreek, bij uitwateringskanaal Nol Zeven, bij de eendenvijver in Axel en bij De Brandput, midden in Biervliet.

Niels Patijn, fervent visser en bestuurslid van hengelsportvereniging De Schelde Haven in Biervliet, rook het al van een afstand. ,,Het was juni en flink warm. Toen ik dichterbij kwam, zag ik ze drijven. Ik ben het direct gaan melden bij de gemeente. Honderdtwintig dode vissen lagen er in. Begin september, tegelijk met de sterfte in de Otheense Kreek, nog eens vijftig."

Quote Zo'n vijver met dooie vissen, dat doet je wel wat hoor Niels Patijn, visser en bestuurslid De Schelde Haven

Vissers doen eigenlijk alles voor de vis, zegt hij. ,,Wij zetten ons echt in voor een goede visstand. Als sportvisser ben je toch natuurliefhebber. Zo'n vijver met dooie vissen, dat doet je wel wat hoor." Aangenaam verrast waren de sportvissers dan ook, toen de gemeente Terneuzen hen uitnodigde begin oktober aan tafel te schuiven om te overleggen over het probleem van de vissterfte. Terneuzen loopt - onbedoeld - vooruit op een landelijk actieplan van Sportvisserij Nederland.

Papa's en opa's

De sportvisserijclub deed nu ongeveer een half jaar geleden een oproep aan alle verenigingen in Nederland om mee te werken aan een inventarisatie van viswateren in hun gebied. Doel was, in beeld te krijgen welke problemen er spelen en in welke viswateren daar iets aan te doen is.

Martin Hoorweg van Sportvisserij Nederland legt uit dat vooral 'onnatuurlijke wateren', bedoeld voor wateropvang en -afvoer, problematisch zijn. ,,Dit soort viswateren vind je in veel dorpen en steden. Ze zijn geliefd bij de grootste groep sportvissers: degenen die het puur recreatief doen. Papa's en opa's die met een kind op stap gaan, startende jeugdvissers - een groep die de afgelopen jaren flink is gegroeid. Vaak hebben stads- of dorpsvijvers een harde oever. Anders dan bij een natuurlijke oever kunnen vissen daar niet schuilen voor aalscholvers, die je vaak bij stadswateren ziet en hele vijvers leeg eten.

Helder water

Daarnaast is er de vissterfte door zuurstofgebrek. Juist doordat de kwaliteit van het water de afgelopen jaren verbeterd is. Want door het heldere water komt er meer licht op de bodem. Waterplanten gaan explosief groeien. Daarmee onttrekken ze zuurstof aan het water, waardoor de vissen stikken. In ondiepe vijvers met een dikke sliblaag speelt dat nog sterker. Als de temperaturen stijgen, warmt die laag snel op en begint een rottingsproces dat óók zuurstof onttrekt aan de bodem."

Eind deze maand bespreekt Sportvisserij Nederland waar in Zeeland de geschikte wateren zijn voor beheer, wat daar speelt en wat eraan te doen is. Ideaal zijn wateren tussen de 2 en 5 hectare groot en in beheer van gemeenten. Grotere wateren zijn moeilijk te beïnvloeden, in die van het waterschap moet rekening worden gehouden met zaken als waterpeil en strengere normen aan de waterkwaliteit. De volgende stap is dat samen met gemeenten gekeken wordt wat er mogelijk is.

Zuurstofmetingen

In Terneuzen is dat dus al gebeurd. Glenn Hoffman, verantwoordelijk ambtenaar voor buitensportaccommodaties: ,,We zien dat het sporten in de openbare ruimte toeneemt. In dat kader krijgt ook de hengelsport aandacht. We hebben met hengelsportverenigingen De Schelde Haven en GOA afgesproken dat ze hun eigen viswateren gaan monitoren met zuurstofmetingen.