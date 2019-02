Terneuzen krijgt een escaperoom: de Vliegende Hollander

TERNEUZEN - In de Noordstraat in Terneuzen wordt in april een escaperoom geopend, die is ingericht rond het thema van het spookschip De Vliegende Hollander. Het is de bedoeling dat het ‘huis’ tijdens het paasweekend wordt geopend.

Stichting Citymarketing Terneuzen is nauw betrokken bij de komst van de escaperoom en het gekozen thema. Het initiatief past binnen de doelstellingen van de stichting. Citymarketeer Sara Jansen geeft advies en draagt vanuit de stichting financieel bij aan de realisatie van de escaperoom.

In een escaperoom worden de deelnemers opgesloten in een ruimte, waaruit zij moeten ontsnappen door allerlei puzzels op te lossen. De kunst is daarbij bovendien om zo goed mogelijk samen te werken.