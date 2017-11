Terneuzen is Zeeuwse koning klikoboetes

VLISSINGEN - Zeeuwse gemeenten delen steeds minder boetes uit aan mensen die hun huisvuil op een verkeerde manier, tijd of plek neerzetten. Het aantal daalde de afgelopen drie jaar van 107 naar 76. Vooral Terneuzen, Goes en Middelburg slingeren mensen op de bon.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Terneuzen heeft vorig jaar 40 boetes uitgeschreven. Daarna volgen Goes (25 boetes) en Middelburg (7 boetes). In zeven gemeenten is niemand beboet: Borsele, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Tholen.

Gekeken naar de afgelopen drie jaar zijn het vooral Terneuzen (126), Goes (89) en Middelburg (49) die mensen een bon hebben gegeven vanwege huisvuil. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Terneuzen en Goes zijn er niet speciaal op uit, zeggen woordvoerders. ,,Ze nemen het in hun normale rondes mee en gaan uiteraard af op klachten'', zegt woordvoerder Daniël Rouw van Terneuzen. ,,De meeste kans op een boete loop je als je de kliko op de dag van legen niet binnenhaalt.''

In Goes is dat niet anders, zegt woordvoerder Joke Boel. ,,Over het algemeen geven we eerst een waarschuwing. Daarna volgt een boete.''