Terneuzen is klaar voor grootse viering 75 jaar vrijheid

Man valt in Middelburg­se gracht, zanger Danny Vera haalt slachtof­fer uit water

16:24 MIDDELBURG - Een 51-jarige man uit Middelburg is vanochtend door een nog onbekende oorzaak in de Herengracht in Middelburg terecht gekomen. Zanger Danny Vera, die vlakbij woont, haalde de man uit het water. Het slachtoffer is er ernstig aan toe.