Terneuzen in top tien van gezonde steden in Nederland

Schrappen in dienstrege­ling ov blijft beperkt, anders hou je in Zeeland niets meer over

27 november MIDDELBURG - In Zeeland zal minder diep en later gesneden worden in de dienstregeling van de streekbussen dan elders in het land. ,,Je kunt niet zo maar schrappen in het ov in Zeeland, want anders hou je niets meer over”, zei dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas vrijdag.