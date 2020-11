TenneT rooit nieuwe struiken voor uitbreiding hoogspanningsstation Rilland

Botsing twee personenau­to's op kruising in Sint-Maartens­dijk

7 november SINT-MAARTENSDIJK - Op de kruising van de Oudelandseweg en de Hogeweg in Sint-Maartensdijk zijn zaterdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de voertuigen kwam daarbij in de sloot terecht. Een persoon is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.