TenneT laat onveilig werkende bouwvakkers naar huis sturen

Iedereen is dólblij dat de scholen weer zijn begonnen. Vooral omdat je al je vrienden weer ziet

6 september Supervakanties hebben ze gehad, de leerlingen van De Klimop in Dreischor. De enthousiaste verhalen vliegen door het lokaal van groep 4, 5 en 6. De één kampeerde in Frankrijk, de ander las z’n moppenboekje uit. Maar één ding hebben praktisch alle leerlingen gemeen: ze staan te trappelen om weer naar school te gaan. ,,We hebben er héél veel zin in", zeggen de tweelingzussen Vajèn en Izzy Hoogweg.