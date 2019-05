TenneT informeert over doorvoer van windstroom in Zeeland

Opnieuw iemand in problemen op zandplaat bij Renesse

11:51 RENESSE - Op de zandplaat bij het Watergat in Renesse is vanochtend opnieuw iemand in de problemen gekomen toen het water opkwam. Hulpverleners rukten massaal uit na een melding, maar de persoon in kwestie wist op tijd het strand te bereiken.