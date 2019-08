Ten dode opgeschreven zonder opa en oma: veel speeltuinen kunnen niet zonder oudere vrijwilligers

Zijn er over tien, vijftien jaar nog speeltuinverenigingen in Zeeland? Beheerders van Zeeuwse speelplaatsen zien het somber in. De overheid investeert in sport, steeds minder in spel en heeft geen tot weinig subsidie over voor speeltuinverenigingen. Die bestaan wel vaak al vele decennia. Ze worden gerund door vrijwilligers die al heel wat jaren meelopen en een (ver)gevorderde leeftijd hebben. Nieuwe, jonge, vrijwilligers zijn bijna niet te vinden. Die hebben volgens de oudere helpende handen geen tijd of geen zin en dus blijven de oudere vrijwilligers maar trouw vuilnisbakken legen, toiletten poetsen, sponsoren zoeken, schommels schilderen en stoepen vegen. Met alle plezier overigens, want het houdt hen vanachter de geraniums en ze vinden het fijn nuttig werk te verrichten. Tot het gewoon niet meer gaat of verantwoord is.