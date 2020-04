Teler zit met volle schuur en durft bijna geen aardappelen meer te planten: ‘Ik heb er slapeloze nachten van’

Rechter wijst bezwaar tegen strekdam­men bij Rilland af

16:16 RILLAND - Een ondernemer in de Zimmermanpolder bij Rilland heeft vergeefs bezwaar gemaakt tegen de aanleg van drie strekdammen in de Westerschelde. De rechtbank in Haarlem heeft hem in het ongelijk gesteld in een zaak die hij had aangespannen tegen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.