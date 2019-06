Telefoonstoring klantenservice PZC

update 13.55 uur File op A58 tussen Rilland en Bergen op Zoom, weg is weer vrij

13:55 RILLAND - Door een ongeluk op de A4 bij Bergen op Zoom heeft er dinsdag rond 13.00 uur een file van negen kilometer gestaan tussen Rilland en Bergen op Zoom. Het verkeer vanuit Zeeland werd aangeraden om te rijden via Goes en Zierikzee. Een uur later werd de weg vrijgegeven en loste de file in snel tempo op.