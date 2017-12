Telefoon in de klas: ja of nee?

pollSmartphones in de klas: handig of alleen maar storend? De ene school zet hoge straffen op onwenselijk telefoongebruik, de andere laat ze toe.

Veel docenten vinden dat smartphones de lessen op middelbare scholen niet ten goede komen, blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek. Jongeren brengen te veel tijd door op sociale media. Leerlingen kunnen zich bovendien minder goed concentreren, halen lagere cijfers en hebben een verminderde taal- en leesvaardigheid.

In Frankrijk worden mobiele telefoons binnenkort zelfs verboden op scholen. Zeeuwse scholen gaan verschillend om met het gebruik van smartphones en tablets in de klas.

'Leer leerlingen bewust om te gaan met smartphone en tablets'

Op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren zijn vrijwel alle schoolboeken vervangen door iPads. Daarop staat in principe alles wat voor de lessen nodig is en dus zijn smartphones voor school overbodig. Toch doen ze er op de CSW niet moeilijk over als ze op de tafels liggen. ,,Elke docent bepaalt zelf of smartphones in de klas gebruikt mogen worden'', vertelt Marcel van de Wege, docent wiskunde en ICT onderwijscoördinator. ,,Als een docent dat niet wilt, moeten telefoons bijvoorbeeld met het scherm naar beneden op tafel liggen.''

De CSW heeft niet de indruk dat het gebruik van tablets en smartphones onderwijsresultaten negatief beïnvloeden. ,,De bovengemiddelde examenresultaten van de CSW staven niet de uitkomsten van het onderzoek'', stelt docente Engels en woordvoerder Wendy Hulsteijn vast.

Over alle verleidingen van tablets en mobieltjes wordt gesproken met leerlingen en ouders. ,,We leren de leerlingen niet alleen hoe om te gaan met de techniek, maar ook hoe ze gestructureerd kunnen werken en zich kunnen focussen'', zegt Van de Wege. ,,Zijn de verleidingen van de smartphone toch te groot dan gaan we eerst het gesprek aan. Kijkt iemand elk moment op het scherm als er een bericht binnenkomt, dan adviseren we notificaties uit te zetten. Helpt dat gesprek niet, dan kan ik via een centrale app afdwingen dat een leerling of zelfs een hele klas geen notificaties meer krijgt. Of dat bepaalde apps niet meer kunnen worden geïnstalleerd. Ik heb eens bij een leerling moeten ingrijpen, maar ben er geen voorstander van. Leerlingen moeten leren bewust om te gaan met de devices.''

Ook praat de CSW ouders bij wat er met de iPad kan. ,,We vertellen welke instellingen mogelijk zijn, hoe bepaalde dingen af kunnen worden geschermd en hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden. Al is het niet met een schaartje te knippen. Sommige ouders willen dat hun kind niet op YouTube kan. Maar die app hebben ze voor wiskundelessen juist nodig. Maar over het algemeen weet het gros van de leerlingen goed met de devices om te gaan.''

Smartphone in de klas: vier uur nablijven

Stiekem een Whatsapp-bericht lezen in de klas? Of even een foto bekijken op Instagram? Daarvoor is op het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen geen excuus. Leerlingen die hun smartphone gebruiken tijdens de les moeten vier uur nablijven, of zijn hun telefoon een week kwijt.

,,Smartphones moeten niet zichtbaar zijn in het klaslokaal. Dat betekent: in de broekzak of in de tas”, zegt afdelingsleider Peter Boone. Duidelijke regels zijn nodig, weet hij, want smartphones leiden jongeren te veel af. ,,Als er een smartphone in de buurt is, dan krijgen ze het niet voor elkaar om er niet op te kijken. Ook als het geluid uit staat, zien ze pushberichten binnenkomen. Dan hebben ze de neiging om toch te kijken.”

De strenge regels werken. ,,Als ik één keer per week een leerling aan mijn bureau heb, dan is het veel.” De leerlingen mogen kiezen of ze willen nablijven of hun smartphone willen inleveren. ,,De meesten kiezen voor die vier uur nablijven, want de telefoon inleveren vinden ze echt verschrikkelijk. Bovendien vinden we het zelf ook niet wenselijk dat kinderen zonder smartphone in het donker naar bijvoorbeeld Westdorpe fietsen.”

Daarbij komt dat leerlingen hun telefoon ook nodig hebben: ze worden bijvoorbeeld via een app geïnformeerd over roosterwijzigingen. Buiten de lokalen zijn telefoons wel toegestaan. ,,Leerlingen kunnen ook een vak fotografie volgen. De foto’s maken ze met hun smartphone.”