Telefoon bij Centrum Seksueel Geweld Zeeland roodgloeiend na uitzending BOOS

Vastgoedei­ge­na­ren binnenstad verenigen zich in Vast Goed Terneuzen om over toekomst te praten

TERNEUZEN - De binnenstad van Terneuzen moet compacter worden, daarover is zo'n beetje iedereen het wel eens. Maar hoe doe je dat? Eigenaren van commercieel vastgoed in het centrum van de stad praten er vanaf nu over in een vereniging. Die luistert naar de naam Vast Goed Terneuzen.

26 januari