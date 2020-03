Telefoon bij Adrz staat roodgloeiend na bekendmaking coronavirus bij medewerker

UPDATE 15.00 UUR I Video Medewerker Adrz besmet met coronavi­rus; GGD gaat gangen na

15:42 GOES - Een medewerker van het Adrz uit de gemeente Goes is vanochtend positief getest op het nieuwe coronavirus en zit in thuisisolatie. GGD Zeeland is direct een contactonderzoek gestart om in kaart te brengen wanneer de medewerker besmet is geraakt en met wie deze contact heeft gehad. Afspraken op de polikliniek gaan gewoon door.