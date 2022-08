Tekort aan leraren loopt in Zeeland de komende jaren op

Zomerserie: schipperen | met video Bart de Buck is plaatsver­van­gend schipper bij de KNRM in Veere: ‘Ik houd wel van een beetje actie’

VEERE – Met een zomer als deze hoor je de meeste mensen niet klagen. En wie over een bootje beschikt, boft deze dagen helemaal. De beste verkoeling vind je in de schaduw óf op het water. Op het Veerse Meer is het dan ook lekker druk. De mensen genieten volop. Maar het levert potentieel ook meer werk op voor de KNRM.

16 augustus